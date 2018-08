Banco Mundial concede crédito para asfaltar estradas rurais na Guiné-Bissau

O Banco Mundial vai conceder um crédito de 15 milhões de dólares para financiar a asfaltagem de algumas estradas rurais nas províncias do norte e de leste da Guiné-Bissau no próximo ano, anunciou quarta-feira em Bissau o representante residente da organização, Amadu Oumar Bá.

Amadu Oumar Bá falava depois da audiência que o ministro da Obras Públicas, Construções e Urbanismo, Óscar Barbosa, concedeu a uma delegação do Banco Mundial para a área dos transportes que esta semana se encontra de visita ao país.

O representante residente adiantou que o encontro serviu para o Banco Mundial apresentar os pormenores do projecto ao ministro guineense e solicitar o seu apoio com vista a facilitar o desenrolar do processo o mais rápido possível.

Amadu Oumar Bá, que não precisou a data exacta do início dos trabalhos, referiu que neste momento o Banco Mundial estaria a efectuar estudos de viabilidades visando a criação de condições para facilitar a circulação de pessoas e o escoamento dos bens produzidos naquelas zonas rurais.

A maior parte das estradas rurais na Guiné-Bissau, salvo as que foram alcatroadas na época colonial e que, no entanto, neste momento se encontram em avançado estado de degradação, é de terra batida. (Macauhub)