Governo de Moçambique promove feiras para a comercialização legal de pedras preciosas

A realização da terceira edição da Feira de Gemas de Nampula (Fagena), com a presença de expositores, comerciantes e autoridades, é uma forma de desencorajar a comercialização ilegal de minerais preciosos e não-preciosos, disse o director provincial dos Recursos Minerais e Energia.

“A cidade de Nampula é o maior centro de comercialização de minerais de Moçambique e, por isso, entendemos criar um espaço para que as pessoas possam comprar e vender minerais pagando os impostos devidos ao Estado, o que normalmente não tem acontecido”, disse Olavo Denisasse, dizendo ter sido este o propósito “que nos levou a criar esta feira em 2016.”

O director provincial adiantou à agência noticiosa AIM que este tipo de certame está a ser realizado a nível local e distrital e culminando no provincial e reafirmou que este ciclo de feiras permite que as transacções possam ser feitas de forma segura.

Cândido Rangeiro, quadro do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, disse na sessão de abertura do certame que a realização de feiras de pedras preciosas pode ser uma forma de encorajar os operadores informais do sector a entrarem na legalidade.

“A Fagena visa criar um espaço de referência nacional e internacionalização das pedras preciosas produzidas em Moçambique”, concluiu Rangeiro. (Macauhub)