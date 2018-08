Grupo sul-africano MTN concorre à 4.ª licença de operador de telecomunicações em Angola

O grupo sul-africano de telefonia móvel MTN vai concorrer à quarta licença de operador de telecomunicações em Angola, disse o presidente executivo do grupo ao jornal sul-africano Financial Mail.

“Angola iniciou o processo formal de atribuição de uma quarta licença e nós estamos a participar”, avançou Rob Shuter, para quem trata-se de um processo que “ainda levará o seu tempo.”

O angolano Novo Jornal escreveu que o grupo MTN, que foi constituído em 1994 e está actualmente presente em 24 países, juntou-se ao grupo Vodafone na corrida para obter a quarta licença de operador de telecomunicações em Angola.

Em Angola estão licenciadas três operadoras globais para a prestação de serviços de voz, dados e Internet: Angola Telecom, Unitel e Movicel.

No final de Novembro de 2017, o ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, José Carvalho da Rocha, informou que o quarto operador não seria apenas de telefonia móvel, indo ser atribuída uma licença global, que permite outros serviços, caso de televisão por assinatura.

O ministro adiantou que a decisão visa melhorar a eficiência do sector através da introdução de mais concorrência que poderá trazer ganhos para os potenciais utilizadores destes serviços.

José Carvalho da Rocha disse no princípio do mês que a avaliação dos activos da Angola Telecom para a privatização de 45% do seu capital social encontra-se na fase final.

O ministro adiantou que o governo pretende dar início ao processo de privatização parcial da Angola Telecom, tão logo se anuncie o vencedor do concurso para o quarto operador móvel. (Macauhub)