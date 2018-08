Macau Legend Development pondera investimentos em São Tomé e Príncipe

A Macau Legend Development Ltd. poderá vir a investir em São Tomé e Príncipe, em particular nas infra-estruturas, agricultura e turismo, disse quinta-feira em São Tomé o presidente executivo da empresa, David Chow Kam Fai.

A hipótese foi admitida por David Chow no final de audiências em separado com o primeiro-ministro Patrice Trovoada e com o ministro da Economia e Finanças, Américo Ramos, a quem manifestou o interesse da empresa que dirige em investir no arquipélago são-tomense.

“Recebemos algumas propostas do governo para investir no país e vamos analisá-las”, disse o presidente executivo da Macau Legend Development, tendo-se referido aos projectos da construção de porto em águas profundas avaliadas em cerca de 800 milhões de dólares e a modernização do aeroporto estimado em mais de 35 milhões de dólares.

“O governo apresentou-nos um plano para o aeroporto e transportes aéreos e o projecto do porto em águas profundas como as prioridades do país”, disse David Chow, que acrescentou irem esses dois projectos ser agora analisados.

O interesse da Macau Legend Development segue-se ao de outras empresas chinesas que nos últimos tempos têm manifestado junto das autoridades são-tomenses intenção semelhante, na sequência do reatamento de relações diplomáticas entre a China e São Tomé e Príncipe a 12 de Dezembro de 2016, em detrimento de Taiwan.

A empresa de David Chow está a investir cerca de 250 milhões de dólares na Praia, capital de Cabo Verde, na construção de um complexo turístico Gamboa/Ilhéu de Santa Maria, que inclui hotel, marina com capacidade para 20 a 30 embarcações de recreio, centro de convenções e casino. (Macauhub)