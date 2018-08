Brasileira Andrade Gutierrez vai retomar construção da barragem de Moamba-Major em Moçambique

A construtora brasileira Andrade Gutierrez vai retomar a construção da barragem de Moamba-Major, na província de Maputo, interrompida devido ao corte do financiamento brasileiro, anunciou o governo de Moçambique

Segundo o diário O País , que cita o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatine, a empresa brasileira está em negociações com uma empresa chinesa para que em conjunto sejam retomados os trabalhos da barragem que estão suspensos desde 2016.

O projecto da barragem está a ser reformulado para incorporar a rede de abastecimento de água, razão principal que levou ao agravamento do custo empreitada e consequente paralisação por falta de verbas.

Inicialmente, as obras estavam estimadas em 460 milhões de dólares, mas o redesenho do projecto fez disparar o empreendimento para 700 milhões de dólares.

A barragem de Moamba-Major vai produzir 760 milhões de metros cúbicos de água por ano e vai abastecer toda a província de Maputo incluindo a capital.

O empreendimento também vai produzir 15 megawatts de energia eléctrica anuais.

As obras foram interrompidas devido ao corte do financiamento por parte do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social do Brasil (BNDES), na sequência dos escândalos de corrupção no Brasil nos quais a Andrade Gutierrez esteve igualmente envolvida.

O financiamento era parte de um pacote financeiro de 4,7 mil milhões de dólares assegurados pelo BNDES a países africanos. (Macauhub)