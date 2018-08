Cooperativas brasileiras organizam missão a Angola

A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) anunciou em Brasilia que em conjunto com o Ministério da Agricultura vai realizar uma missão a Angola entre os dias 22 e 29 de Setembro para ampliar as relações comerciais das cooperativas brasileiras com o mercado consumidor angolano.

“A economia angolana vive actualmente um momento de crescimento, que é reflectido no comércio externo, sendo que a participação do Brasil nas importações de alimentos e bebidas de Angola chega a 20 por cento”, diz uma nota da OCB.

Os municípios angolanos de Luanda, Lubango e Gambos serão visitados pela missão técnica, que se encontrará com autoridades locais, empresários, representantes comerciais e membros da Câmara de Comércio Angola-Brasil.

Segundo OCB o objectivo principal da missão é explorar oportunidades de negócios para os sectores de grãos, lacticínios, carnes, frutas, sumos e refrigerantes. (Macauhub)