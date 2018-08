Ponte Maputo-Catembe,em Moçambique, concluída  em finais de Outubro

A ponte Maputo-Catembe, que liga as duas margens da baía da capital, estará pronta até finais de Outubro, garantiu o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos de Moçambique, João Machatine.

A entrada em funcionamento da ponte, avaliada em mais de 785 milhões de dólares,tem sofrido vários adiamentos, desde Dezembro último.

João Machatine afirmou que os sucessivos adiamentos resultam de dificuldades na retirada de famílias que vivem numa zona abrangida pelas obras, no bairro da Malanga, cidade de Maputo.

A ponta Maputo-Catembe é financiada através de um empréstimo da China.

A travessia entre Maputo e Katembe, um troço de cerca de 1.500 é actualmente assegurada através de um antigo “ferry-boat”.

As obras da ponte a ser construída pela China Road and Bridge Corporation (CRBC) começaram em Setembro de 2012 .

A ponte tem uma extensão de cerca de três quilómetros, com quatro faixas para a circulação de viaturas, duas para cada sentido.

A ponte, com um vão suspenso, é a maior de Moçambique e de África e está entre as 60 maiores do mundo.

A ponte vai dinamizar a zona da Catembe e o sul de Moçambique facilitando também as ligações com a África do Sul. (Macauhub)