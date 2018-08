Angola solicita apoio financeiro ao FMI

O governo angolano solicitou ao Fundo Monetário Internacional (FMI) o ajustamento do programa de apoio incluindo uma componente de financiamento, segundo anunciou a agência Angop.

O apoio financeiro decorre da necessidade de fazer face à evolução económica mais recente, com vista a facilitar a implementação do Programa de Estabilização Macroeconómica e do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018/2022, de acordo uma nota de imprensa do Ministério das Finanças

.A solicitação do Governo angolano enquadra-se na visita de trabalho a Angola, que a missão do corpo técnico do Fundo Monetário Internacional (FMI) efectuou de 1 a 14 de Agosto, tendo sido convidado a visitar novamente Angola em Outubro de 2018, a fim de dar início às negociações ao abrigo de um Programa de Financiamento Ampliado (EFF – Extended Fund Facility) de dois anos, e que pode ser estendido em mais um ano.

A nota do Ministério das Finanças refere que durante a visita de trabalho do FMI concluiu-se que as políticas e reformas de estabilização macroeconómica, aplicadas pelo governo angolano, estão adequadas à promoção do crescimento económico e da diversificação da actividade económica, apesar do ambiente adverso.

Durante duas semanas, o Governo angolano e a missão do FMI analisaram a evolução económica recente e as perspectivas económicas e financeiras e abordaram questões ligadas ao programa denominado “Instrumento de Coordenação de Políticas” (Policy Coordination Instrument – PCI).

O PCI é um programa não financeiro, que visa assistência técnica para implementação das medidas contidas nos principais documentos de gestão macroeconómica do País como o Programa de Estabilização Macroeconómica, iniciado em Janeiro de 2018, servindo igualmente para o aumento da credibilidade externa de Angola, com efeitos positivos na captação de Investimento Directo Estrangeiro.(Macauhub)