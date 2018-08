China quer entrar no mercado da aviação do Brasil com o bimotor turbo-hélice Harbin

A China anunciou, durante a exposição de aviação LABACE 2018 que se realizou em Congonhas, São Paulo, que está interessada em comercializar no Brasil o seu avião bimotor turbo-hélice “Harbin” com capacidade para 18 passageiros, alcance de 3.000 quilómetros e velocidade de cruzeiro de 250 quilómetros por hora.

José Santos, representante da Aviation Industry Corporation of China (AVIC) disse durante a maior feira de aviação de negócios da América do Sul que não está posta de lado a possibilidade de abrir no Brasil uma fábrica para construir os Harbin.

Santos disse que existem imensas ligações aéreas entre as grandes cidades brasileiras mas não há ligações entre as pequenas cidades do interior do Brasil.

A AVIC apresentou no certame, que contou com mais de 100 empresas, um modelo do turbo-hélice Y-12 que tem um preço de venda da ordem dos 5 milhões de dólares.

José Santos disse ainda que este tipo de avião juntamente com os modelos Y-12F e Y1-2E são próprios para serem usados como táxis aéreos e nos sectores de transporte médico e na agricultura.

A versão de exportação dos turbo-hélices é chamada de “Twin Panda” e os maiores compradores estão localizados em África e na Ásia.

A LABACE contou coma presença empresa brasileira de aviação Embraer que apresentou 47 tipos de aviões diferentes com preços a oscilar entre os 2 e os 60 milhões de dólares. (Macauhub)