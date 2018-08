Moçambique investe 44 milhões de dólares na produção e processamento de produtos hortícolas no Baixo Limpopo

O Governo de Moçambique em parceria com o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) investiu 44 milhões de dólares na produção e processamento de produtos hortícolas no regadio do Baixo Limpopo, na província de Gaza , revelou o Presidente do Conselho de Administração (PCA) do Regadio do Baixo Limpopo – EP, Armando Ussivane.

O investimento está ser aplicado pela Empresa Pública de Regadio do Baixo Limpopo no âmbito do Projecto de Irrigação e Resiliência às Mudanças Climáticas (BLICRP), que visa impulsionar e promover a produção e conservação de hortícolas naquela província localizada no sul do país.

O Governo também pretende garantir ainda o funcionamento do regadio, gestão das infra-estruturas hidráulicas, terra e água para a produção de hortícolas durante o ano inteiro.

No âmbito do projecto foi construída uma unidade central de processamento que vai comprar hortícolas dos produtores. A referida unidade vai fazer a lavagem, selecção, calibragem, embalagem e conservação para adicionar valor aos produtos.

A central de processamento de hortofrutícolas, com capacidade para manusear entre 20 a 25 toneladas de hortícolas por dia, ocupa uma área de 2.114 metros quadrados, dos quais 400 metros quadrados para escritórios e armazéns. (Macauhub)