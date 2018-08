Porto de Bissau, na Guiné-Bissau, vai ser dragado com financiamento do BAD

Os trabalhos de dragagem do porto de Bissau, capital da Guiné-Bissau, poderão arrancar ainda no decurso deste ano ou princípios do próximo, na sequência da concessão de 15 mil milhões de francos Cfa concedidos pelo Banco Africano para o Desenvolvimento (BAD) às autoridades guineenses para financiar a obra, informou hoje o Ministro dos Transportes e Comunicações, Serifo Djaquite.

O ministro confirmou que a Direcção da Administração dos Portos de Bissau e o BAD rubricaram um acordo neste sentido e o montante em causa já foi desbloqueado para o início dos trabalhos.

Serifo Djaquite acrescentou que no quadro deste projecto, serão igualmente realizados trabalhos de colocação de sinalização marítima na zona portuária para facilitar as atracagens de navios de grandes portes no porto.

O concurso para a selecção das empresas que serão encarregues de executar as obras deverá ter lugar a curto prazo.

A última dragagem do porto de Bissau ocorreu em 1960, em plena época colonial. (Macauhub)