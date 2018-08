Lançada construção da segunda fase da Marginal de Luanda, em Angola

O Governo de Angola lançou esta semana a segunda fase de construção da zona sudeste da via Marginal de Luanda, troço entre a Praia do Bispo e Corimba, que durará 18 meses e custará mais de 142 milhões de dólares.

A obra numa extensão de 7,8 quilómetros foi entregue ao grupo China Railway 20 (CR20).

Segundo a imprensa angolana a obra foi lançada dia 20 pelo ministro da Construção e Obras Públicas de Angola, Manuel Tavares de Almeida, e conta também com a construção do viaduto na intersecção da via marginal sudoeste com a estrada da Samba e de uma passagem aérea de peões.

O projecto de Marginal da Corimba está incluído no Programa de Investimentos Públicos e na proposta de lei do Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2018.

O projecto da nova marginal de Luanda, a sul da capital angolana é umas das grandes obras públicas em perspectiva em Angola país tendo a fase inicial sido concluída há quatro anos.

A concessão da obra foi entregue à Sociedade de Desenvolvimento da Marginal da Corimba (SDMC), com a proposta apresentada pela empresa para o desenvolvimento urbano daquela área. (Macauhub)