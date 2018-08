Macau e Xangai querem reforçar cooperação e parcerias

A Região Administrativa Especial de Macau e o Município de Xangai assinaram terça-feira quatro acordos de cooperação para intensificar parcerias em áreas como o turismo, comércio e convenções e exposições.

Na cerimónia o Chefe do Executivo de Macau, Chui Sai On disse que as duas regiões querem estreitar laços “nomeadamente nos domínios do turismo e da cultura, da economia, do comércio, das convenções e exposições, da cooperação financeira e da formação de trabalhadores da administração pública”.

O Chefe do Executivo disse ainda que o intercâmbio entre as empresas e a sociedade civil tem vindo igualmente a ser reforçado, o que solidifica as bases de cooperação para um maior aprofundamento das relações entre Xangai e Macau.

Num encontro com o presidente do Município de Xangai, Ying Yong o Chefe do Executivo de Macau, Chui Sai On disse que o desenvolvimento de Macau passa pela aposta no turismo e em ser uma plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa.

O Chefe do Executivo apontou ainda que o lançamento em breve das «Linhas Gerais do Planeamento e Construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau», a par da aprovação dada pelo Governo Central à participação do território na iniciativa «Uma Faixa, Uma Rota», vão trazer grandes vantagens para Macau.

De acordo com o Chefe do Executivo, ambas as regiões podem beneficiar uma com a outra por existir complementaridade entre os projetos.

Chui Sai On lembrou ainda que Macau vai participar na primeira Exposição Internacional de Importações da China, em Novembro, em Xangai, tendo já sido constituída uma delegação do território, com representantes de serviços públicos, de associações de chineses ultramarinos e empresários.

Por sua vez, Ying Yong referiu que pretende usar este encontro como meio para aprofundar ainda mais a cooperação com Macau e reafirmou a disponibilidade de Xangai em criar mais mecanismos de cooperação com Macau anunciando que no próximo ano seriam firmados mais acordos de cooperação. (Macauhub)