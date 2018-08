Aeroporto de Xai-Xai, em Moçambique começa a ser construído em Outubro

A construção do Aeroporto de Xai-Xai, a 200 quilómetros do Maputo, capital de em Moçambique, deverá arrancar até Outubro próximo, escreve hoje o jornal O País.

O matutino moçambicano diz que a China concedeu um donativo de 60 milhões de dólares para a construção do aeroporto valor acima dos 45,3 milhões de dólares anteriormente anunciados pelo embaixador da China em Moçambique Su Jian.

O governo anunciou que vão ser lançado dois concursos públicos, uma na China e outro em Moçambique, para a construção do Aeroporto de Xai-xai na província de Gaza.

O aeroporto de Xai-Xai vai colocar a província de Gaza no circuito regional e internacional.

Vai ainda contribuir para o desenvolvimento do sector do turismo a nível da região sul, atracção de outras actividades tendo em conta as potencialidades que a província detém nas áreas de mineração, agricultura e agro-processamento, entre outras.

Xai-Xai é neste momento a única capital provincial de Moçambique sem aeroporto.(Macauhub)