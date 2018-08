Macau plataforma para desenvolvimento da medicina tradicional chinesa

A construção de Macau como uma plataforma para o desenvolvimento científico e industrial da medicina tradicional chinesa (MTC) foi um dos temas abordados pelo Secretário para a Economia e Finanças de Macau, Leong Vai Tac e o Secretário do Comité Municipal de Zhuhai do Partido Comunista Chinês, Guo Yonghang num encontro realizado na vizinha cidade vizinha de Zhuhai.

Leong Vai Tac disse também esperar que a cooperação entre Zhuhai e Macau permita aumentar ainda mais a eficiência do Parque, localizado na ilha de Hengqin, e potencializar o papel de Macau como uma janela para o comércio internacional, com vista a ajudar as empresas e produtos de qualidade nessa área do Interior da China a explorarem os mercados dos países de língua portuguesa, da União Europeia e dos países localizados ao longo do percurso de “Uma Faixa, Uma Rota” atraindo as empresas e produtos do exterior a entrarem no mercado do Interior da China.

Os dois responsáveis falaram igualmente da construção do Parque Industrial de Cooperação Guangdong-Macau e da cooperação bilateral em áreas como a inovação tecnológica, as actividades financeiras transfronteiriças, os incentivos fiscais e logísticos, a inovação e o empreendedorismo jovem.

Han Zheng disse por seu turno que o Governo Central apoia a construção de Macau como uma plataforma para o desenvolvimento científico e industrial da MTC, o que irá trazer a Macau uma oportunidade sem precedente para o crescimento dessa indústria.

Zheng referiu ainda que tanto Macau como Zhuhai devem tirar o máximo proveito das oportunidades que serão proporcionadas pela Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e pela Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau que vai entrar em funcionamento a curto prazo.

Leong Vai Tac aproveitou a presença em Zhuhai para fazer uma visita ao Parque Científico e Industrial da Medicina Tradicional Chinesa no âmbito da Cooperação Guangdong-Macau onde disse esperar que a instituição possa aproveitar as oportunidades que vão ser oferecidas pela Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. (Macauhub)