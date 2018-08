Angola e China vão criar “joint-venture” para o sector da indústria militar

Angola e a China vão criar uma “joint- venture” na área da indústria militar com vista ao reequipamento e requalificação das infra-estruturas das Forças Armadas Angolanas (FAA).

O anúncio foi feito por Xu Zhanbin vice-chefe da Administração Estatal de Ciências, Tecnologia e Indústria de Defesa Nacional da China no final da 5ª reunião do comité conjunto de cooperação da ciência, tecnologia e indústria de defesa Angola-China realizada quinta-feira em Luanda.

Xu Zhanbin lembrou que os dois países cooperam há muitos anos, e desde Janeiro de 1983 iniciaram o aprofundamento da cooperação no domínio político, económico e da defesa.

No encontro o secretário de Estado para os Recursos Materiais e Infra-estruturas das FAA, tenente-general Afonso Neto que lidera a delegação angolana ao encontro solicitou à parte chinesa “mais financiamentos destinados a projectos e programas do sector da Defesa”.

Segundo o Jornal de Angola o tenente-general Afonso Neto indicou igualmente que, no âmbito do encontro, sejam também concretizados projectos direccionados à formação e preparação de quadros de Angola no sector de defesa.(Macauhub)

Foto Jornal de Angola- Santos Pedro