Primeiro ministro de São Tomé e Príncipe lidera delegação ao Fórum China-África

O primeiro-ministro de São-Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada vai chefiar a delegação do arquipélago ao Fórum de Cooperação China-África (FOCAC) a realizar-se em Pequim de 03 a 04 de Setembro, confirmou quinta-feira o embaixador chinês em São Tomé, Wang Wei.

O diplomata chinês revelou que na sequência de reuniões efectuadas com o governo ficou acordado que a delegação de São Tomé e Príncipe vai estar presente pela primeira vez na reunião e será liderada por Patrice Trovoada.

Wang Wei disse que a presença de São Tomé e Príncipe em Pequim será uma oportunidade para o país expor as suas prioridades no âmbito da cooperação bilateral com China.

O embaixador disse ainda acreditar que “as novas medidas de cooperação a serem anunciadas pelo presidente Xi Jinping durante o fórum irão dar frutos e beneficiar todos os países africanos incluindo São Tomé e Príncipe”.

As novas medidas a serem adoptadas no âmbito do fórum terão cunho bilateral de acordo com as necessidades e as prioridades de cada estado membro” explicou o diplomata chinês.

Estabelecido há 18 anos, o Fórum de Cooperação China-África conseguiu “resultados frutíferos e tornou-se um instrumento significativo na cooperação China-África”, acrescentou.

Além dos líderes dos estados africanos com os quais a China tem relações diplomáticas com excepção da Suazilândia, o embaixador realçou ainda a presença especial do secretário-geral das Nações Unidas, ONU e o presidente da União Africana bem como mais de vinte organizações internacionais.

China e São Tomé e Príncipe restabeleceram relações diplomáticas em Dezembro de 2016.(Macauhub)