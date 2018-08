Angola pede ao FMI financiamento de 4,5 mil milhões de dólares

Angola vai discutir com o Fundo Monetário Internacional (FMI) um programa de financiamento de 4.500 milhões de dólares, no quadro do programa de assistência solicitada pelo Governo, disse o Ministro das Finanças angolano em Berlim.

Segundo a agência de notícias Angop o Ministro Archer Mangueira revelou que o montante será disponibilizado em três tranches de 1.500 milhões de dólares por ano, com vista à execução do Programa de Estabilização Macroeconómica (PEM) definido pelo Governo angolano para o período entre 2018 e 2022.

O ministro das Finanças angolano adiantou que o Programa de Financiamento Ampliado (Extended Fund Facility – EFF), que surge depois do acordo negociado pelo Executivo angolano e o FMI em 2008, visa fundamentalmente a consolidação do ajustamento fiscal.

O programa de reforma fiscal em curso, acrescentou, centra-se na estabilidade das reservas internacionais líquidas, o que tem permitido garantir uma operação mais eficiente por parte dos agentes económicos.

No sistema financeiro, acrescentou, o governo pretende continuar com as medidas de regulação e supervisão do sistema bancário, com o objetivo de reduzir o crédito malparado e reforçar o sistema de “compliance”.

Archer Mangueira salientou que, com as políticas de estabilização macroeconómicas em curso, o governo pretende “alterar a trajectória do endividamento público” do Estado, reduzindo o défice fiscal no orçamento geral de 7%, em 2017, para 3,4%, em 2018.

O ministro referiu que a intenção principal das reformas fiscais pretendidas é a de permitir a arrecadação de mais receitas no setor não petrolífero, cuja actividade tem registado aumentos significativos no Produto Interno Bruto (PIB) de Angola.

O FMI confirmou no passado dia 21 ter recebido um pedido formal do Governo de Angola para o início de discussões de um programa económico financiado pela instituição internacional ao abrigo de um programa de apoio.

Tao Zhang, director adjunto do FMI, que as negociações para o empréstimo deverão começar “assim que for possível” enquanto o Ministro das Finanças de Angola indica que as mesmas vão começar já em Outubro.(Macauhub)