Moçambique organiza fórum de negócios em Pequim

Moçambique vai organizar em Pequim nos primeiros dias de Setembro um Fórum de negócios entre empresários chineses e Moçambicanos, disse ao Macauhub fonte diplomática.

O encontro será inaugurado dia 2 de Setembro pelo Presidente Filipe Nyusi que estará em Pequim para participar nos trabalhos do Fórum para a Cooperação China-África (FOCAC) que decorre na capital chinesa, a 3 e 4 de Setembro.

O encontro empresarial contará ainda com a presença do Ministro dos Recursos Naturais e Energia, Ernesto Max Tonela e o Director Geral da AIPEX Lourenço Sambo que fará uma intervenção sobre o quadro legal do investimento em Moçambique.

As oportunidades de negócios no sector de petróleo e gás natural serão abordadas pelo Presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos de Moçambique (ENH) Omar Mithá enquanto que Ben James, Director Executivo da Baobab Resources Limited abordará as oportunidades de investimento fazendo referência específica ao projecto de ferro vanádio de Tete e à Zona Franca de Revúboé em Tete.

Durante o Fórum está igualmente prevista a assinatura de uma série de Memorandos de Entendimento (MDE) entre empresas de Moçambique e da China. (Macauhub)