PIB de Macau cresceu 6% no segundo trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) de Macau registou, no segundo trimestre de 2018, um crescimento homólogo de 6,0% em termos reais, segundo dados tornados públicos pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

A DSEC diz que o crescimento do segundo trimestre está ligado à subida estável das exportações de serviços e ao aumento da despesa do consumo privado.

O crescimento económico do segundo trimestre foi inferior ao registado no trimestre anterior (+9,2%), sobretudo devido à redução do aumento das exportações de serviços e à diminuição acentuada do investimento.

A procura externa, no entanto, manteve-se ascendente, com um acréscimo anual de 13,0% nas exportações de serviços, com destaque para um aumento de 13,7% nas exportações de serviços do jogo e 13,0% nas exportações de outros serviços turísticos, tendo as exportações de bens subido 30,0%.

A procura interna desceu, arrastada essencialmente por uma contracção anual de 11,9% no investimento.

As despesas de consumo privado e do consumo final do governo aumentaram 5,3% e 5,1%, respectivamente, enquanto as importações de bens subiram 10,0%.

A situação favorável do emprego, com subidas do número total de empregados e do rendimento do emprego, impulsionou um aumento homólogo de 5,3% na despesa de consumo privado, percentagem superior à registada no primeiro trimestre (+4,8%). Aumentou também a despesa de consumo final das famílias: 4,9% no mercado local e 3,3% no exterior.

No primeiro semestre de 2018 a economia de Macau registou um crescimento homólogo de 7,6%, em termos reais segundo dados da DSEC. (Macauhub)