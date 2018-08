Agricultura de Moçambique em destaque na FACIM

A Agência para Promoção de Investimento e Exportações (APIEX) de Moçambique anunciou que a 54.ª edição da Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Moçambique (FACIM) abriu com 2,200 empresas entre moçambicanas e estrangeiras de 28 países e regiões.

As 11 províncias de Moçambique estão representadas na FACIM que na edição deste ano espera receber mais de 140 mil visitantes.

A FACIM 2018 tem como lema “Moçambique e o mundo: alargando o mercado, potenciando investimentos, promovendo parcerias”.

A 54ª edição da Feira Internacional de Maputo (FACIM) pretende ser uma plataforma para reforçar a aposta do Governo na agricultura nomeadamente através de soluções inovadoras e experiências do estrangeiro no desenvolvimento da cadeia agrícola.

O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário, que inaugurou a FACIM, disse que o certame tem por objectivo encorajar os expositores e participantes no certamente a “capitalizarem as oportunidades de negócios existentes, particularmente na agricultura, turismo, energia e infra-estruturas, transformando-as em compromissos concretos e em transações comerciais entre Moçambique e o resto do mundo”.

“Vamos continuar a dedicar especial atenção ao segmento das Pequenas e Médias Empresas para continuar a aumentar as exportações e promover o seu crescimento e maior acesso aos mercados internacionais”, disse Agostinho do Rosário.

No primeiro semestre de 2018, as exportações de bens atingiram um total de 2,5 mil milhões de dólares, o que corresponde a um crescimento de 42%, quando comparado ao igual período do ano passado.

O Primeiro-Ministro referiu ainda que o governo está a mobilizar recursos financeiros e condições favoráveis com envolvimento de instituições financeiras, com vista a promover o processo de comercialização agrária de Moçambique.

A título de exemplo, está assegurado um fundo de garantia de crédito pelo Banco Nacional de Investimento (BNI), que irá facilitar o acesso ao financiamento para micro, pequenas e médias empresas nas cadeias de valor da produção, processamento e comercialização do sector agrário e do subsector do caju.(Macauhub)