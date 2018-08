Angola dá a conhecer nova política de diamantes durante encontro na Austrália

Uma delegação angolana, liderada pelo secretário de Estado da Geologia e Minas, Jânio Correia Victor estará presente a partir do dia 29 na conferência “Africa Down Under” (“ADU”), que decorre em Perth, na Austrália, e onde irá dar a conhecer internacionalmente a nova política diamantífera de Angola.

Acompanham Correia Victor, entre outras personalidades ligadas ao sector dos diamantes, o administrador para o Planeamento Estratégico e Operações Mineiras da Empresa Nacional de Diamantes de Angola (Endiama, estatal).

Angola também vai fornecer informações sobre os projectos abertos ao investimento estrangeiro no sector dos diamantes e dar a conhecer o novo Código Mineiro de Angola.

O chefe de Estado de Angola, João Lourenço, anunciou em Julho passado a nova Política de Comercialização de Diamantes, que acabou com os clientes preferenciais na compra das pedras preciosas angolanas.

Nesse sentido, as empresas diamantíferas presentes em Angola vão poder passar a vender livremente até 60% do total da sua produção.

A nova Política de Comercialização de Diamantes prevê a “reestruturação do antigo sistema de clientes preferenciais” – que tinham condições mais vantajosas na aquisição dos diamantes brutos angolanos -, para “um outro mais adequado à política de comercialização”.

A nova legislação prevê igualmente a venda pelos produtores a clientes com contratos de longo prazo autorizados pelo Governo e a lapidadoras instaladas em Angola e ainda a modalidade de leilão, para “pedras especiais”.

Durante a estada na Austrália a Endiama vai reunir com representantes da empresa australiana Lucapa Diamond Mining, que já opera em Angola no Projeto Lulo, na província da Lunda Norte, nordeste do país.

Um comunicado da Endiama diz que no encontro vai abordar a possibilidade de se estabelecerem novas parcerias no sector. (Macauhub)