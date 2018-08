Banco Angolano de Investimentos entre os maiores bancos de África

O Banco Angolano de Investimentos (BAI) consta entre os mil maiores bancos do mundo e é o 20º na lista dos 25 maiores bancos de África, de acordo com a revista britânica The Banker.

Segundo a publicação britânica a posição, que o BAI ocupa na lista dos maiores bancos de África deve-se ao seu perfil de elevada liquidez com as suas disponibilidades e aplicações de liquidez a representarem 33% do total do activo e de elevada solvabilidade tendo o seu rácio de solvabilidade regulamentar atingido os 19%, acima do mínimo de 10% exigido pelo Banco Nacional de angola (BNA).

A lista assinala os aumentos dos lucros dos bancos da região da África Subsariana, comparativamente ao ano anterior, impulsionado pela recuperação global da economia da região, sendo que os bancos angolanos contribuíram com o crescimento dos lucros na ordem dos 22%.

No ano transacto, o BAI atingiu um resultado líquido de 55 mil milhões de kwanzas, representando um aumento de 11% face ao registado no exercício anterior, resultados que reflectem a manutenção de líder em termos de depósitos.

A publicação que avalia o desenvolvimento e crescimento da banca mundialmente indicadores como os activos, rácios de solvência e liquidez e os benefícios antes dos impostos como critérios para a definição do ranking dos melhores bancos do mundo.

O BAI encontra-se presente em todo o território de Angola, com mais de 142 pontos de atendimento, entre agências e centros de atendimento de empresas, contando com cerca de dois mil funcionários.

O Banco está ainda presente em Portugal e Cabo-Verde, através de filiais integralmente detidas por si, tendo ainda uma participação minoritária no Banco Internacional de São Tomé e Príncipe.(Macauhub)