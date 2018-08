Empresas da China e Brasil vão actuar no sector de energia do Rio Grande do Sul

A empresa brasileira Electrosul e as chinesas Shanghai Electric e Zhejiang Energy constituíram segunda-feira , em Porto Alegre uma sociedade que vai construir e operar as linhas de transmissão de energia do Estado do Rio Grande do Sul.

A Shanghai Electric fica com 44 % do capital da nova empresa denominada SZE Transmissora de Energia Elétrica S.A enquanto que a Zhejiang Energy ficará com 28.5% e a Eletrosul com 27,5% escreve a Folha de São Paulo.

As instalações de transmissão a serem construídas no Estado do Rio Grande do Sul incluem linhas e subestações destinadas a escoar a produção de futuras centrais eólicas na região.

A SZE Transmissora de Energia Elétrica S.A:. vai construir cerca de dois mil quilómetros de linhas de transmissão no estado brasileiro.

As obras que devem ser entregues em 2020 vão aumentar em 4,8 mil megawatts a capacidade do Estado do Rio Grande do Sul distribuir energia.

As obras vão passar por 59 municípios gaúchos e beneficiarão regiões como Campanha, Centro-Oeste, Zona Sul e Região Metropolitana criando ao mesmo tempo 11 mil postos de trabalho.

Trata-se de um investimento estimado em 4 mil milhões de reais e que permitirá fornecer energia eólica a 1,2 milhões de pessoas. (Macauhub)