Central térmica reforça fornecimento de energia ao Huambo, Angola

A central térmica de Belém, a 11 quilómetros da cidade do Huambo, em Angola, entrou terça-feira em funcionamento indo beneficiar mais de 100 mil moradores das cidades do Huambo e Caála e reforçar também a rede pública.

A nova central térmica que vai reforçar com mais 50 megawatts o abastecimento de energia eléctrica à capital provincial e ao município da Caála foi inaugurada pelo Presidente da República, João Lourenço.

A central térmica tem duas turbinas cada com capacidade para gerar 25 megawats e ficou orçada em 325 milhões de dólares.

A província do Huambo dispõe, actualmente, de duas fontes de produção de energia eléctrica (o aproveitamento hidroeléctrico do Ngove e a central térmica do Benfica) que produzem entre 20 a 30 megawatts, insuficientes para satisfazer a procura crescente.

Com a instalação das duas novas turbinas de fabrico norte-americano a província de Huambo passa a dispor de 70 a 80 megawatts, potência que garante a cobertura de 90% da cidade do Huambo, incluindo as zonas que estão actualmente privadas do fornecimento de energia eléctrica e o seu alargamento a novos bairros.

Em Maio de 2017 foi adjudicada à empresa China Machinery Engineering Corporation (CMEC) a construção da linha de transporte de energia eléctrica Laúca-Uaco Cungo-Belém do Dango, numa extensão de 400 quilómetros e três subestações.

Este projecto vai permitir transportar energia a ser produzida no aproveitamento hidroeléctrico de Laúca, no rio Kwanza, uma das maiores barragens de Angola.(Macauhub)

Foto Clemente da Silva -Angop