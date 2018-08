Japão quer fornecer tecnologia moderna para a agricultura de Angola

O presidente do Comité Parlamentar de Amizade Japão-Angola, Yoshitaka Sakuranda disse terça-feira em Luanda que o Japão está disponível para fornecer a Angola moderna tecnologia para desenvolver o sector agrícola angolano.

Durante um encontro com o presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos o dirigente nipónico disse ser intenção do Japão apoiar o aumento da produtividade e contribuir, através da agricultura, no processo de diversificação económica de Angola.

Yoshitaka Sakuranda disse que a agricultura continua a ser a principal área de cooperação entre os dois países, e reafirmou o desejo de aprofundar cada vez mais essa cooperação.

Angola-Japão estabeleceram relações diplomáticas em 1976 e as trocas de visitas de alto nível entre os dois países iniciaram-se nos anos 80 do século passado.

O Japão desenvolve vários projectos em Angola em áreas como a desminagem, infra-estruturas, energia, agricultura, agricultura, educação e saúde.

Angola importa do Japão automóveis, máquinas e produtos de aço e exporta essencialmente petróleo.(Macauhub)