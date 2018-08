PIB de Angola diminui 2,2% no primeiro trimestre de 2018

O Produto Interno Bruto (PIB) de Angola diminuiu 2,2% no primeiro trimestre do ano, em relação ao período homólogo de 2017, de acordo com dados anunciados terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) de Angola.

As variações das actividades de Pescas (-12,8%), Comércio (-8,8%), Extração e Refinação de Petróleo (-7,3%) e Extração de Diamantes e outros minerais (-6,7%) face aos três primeiros meses de 2017 são, de acordo com o INE, as razões principais da queda do PIB de Angola.

A Extração e Refinação de Petróleo continua a ser a principal actividade do PIB angolano, correspondendo a um terço (33%) deste valor, seguindo-se o Comércio, com 15%, e a Construção, com 12%.

Angola é o segundo maior produtor de petróleo em África, garantindo cerca de 1,6 milhões de barris de crude por dia.

Em relação ao primeiro trimestre de 2017, as atividades de Intermediação Financeira e de Seguros (+22,5%) e Eletricidade e Água (+20,8%), foram as que registaram um maior aumento.

Em Junho, o ministro das Finanças de Angola, Archer Mangueira, disse esperar um crescimento de 2,2% do PIB para 2018.(Macauhub)