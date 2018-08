Reunião em Pequim para impulsionar a construção de Macau como Centro Mundial de Turismo e Lazer

A Comissão Conjunta de Trabalhos para Impulsionar a Construção de Macau num Centro Mundial de Turismo e Lazer reunida hoje em Pequim considerou que o reforço do aprofundamento da cooperação das cidades da região metropolitana da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, aliada ao seu plano de desenvolvimento, trará benefícios a Macau na construção dum centro mundial de turismo e lazer.

Durante a reunião, que teve a presença de representantes da Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura de Macau, do Ministério da Cultura e Turismo da China e do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central em Macau, foi consensual a opinião de que é necessário continuar a impulsionar o desenvolvimento da cooperação no sector do turismo no âmbito da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, assinalou, no encontro, que a transformação de Macau num centro mundial de turismo e lazer visa, para além de fomentar o desenvolvimento sustentável da indústria turística do território impulsionar uma diversificação adequada da economia de Macau.

Em Junho de 2015, a Administração Nacional do Turismo da China (China National Tourism Administration – CNTA) e o Governo da Região administrativa Especial de Macau assinaram o “Acordo entre o Interior da China e Macau sobre a Criação de uma Comissão Conjunta de Trabalhos para Impulsionar a Construção de Macau num Centro Mundial de Turismo e Lazer”.

Em Dezembro de 2017 as autoridades do turismo de Macau, Hong Kong e de nove cidades da província de Guangdong fundaram a “Federação Turística da Região Metropolitana da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau”, com o objectivo de criar em conjunto um destino turístico de nível mundial.(Macauhub)