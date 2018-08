BCI de Moçambique pronto para  financiar agronegócio 

O Banco Comercial e de Investimentos (BCI) anunciou em Maputo que possui uma linha de financiamento, de sensivelmente US$ 8,3 milhões, dirigida às micro, pequenas e médias empresas do sector de agronegócio em Moçambique para as tornar mais competitivas.

Casimiro Chicava, responsável do BCI disse durante um seminário realizado na Feira Internacional de Maputo (FACIM) que “ a linha de financiamento poderá contribuir para investimentos com taxas de juro bastante competitivas e prazos aliciantes”.

O sector agrícola emprega 5,7 milhões de pessoas, o que representa cerca de 70 por cento da população activa de Moçambique , sendo o que mais contribui para a economia nacional.

Em 2017, a contribuição do sector agrícola para o Produto Interno Bruto (PIB) de Moçambique foi de 29 por cento.

A agricultura é a base da economia moçambicana, mas o sector apenas aproveita 15 por cento da terra arável para a produção agrícola.

A maior parte da produção é desenvolvida por pequenos produtores, enfrentando dificuldades no acesso ao financiamento, devido, entre outros factores, à falta de informação sobre o leque de apoios disponíveis no mercado.(Macauhub)