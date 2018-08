Bison Capital de Hong Kong entra no capital do Banco Mais de Moçambique

A Bison Capital Financial Holdings de Hong Kong adquiriu 48% do capital do Banco Mais de Moçambique depois de ter realizado uma injecção de 12 milhões de euros na instituição bancária, segundo escreve o portal CLBrief(China Lusophone Brief).

A Bison Capital, que adquiriu em Julho o Banif – Banco de Investimento em Portugal, subscreveu um aumento de capital de 23% da quota que a Geocapital possuía no Banco Mais.

Segundo o CLBrief ( clbrief.com) a gestão do Banco Mais vai ser feita pela Bison Capital e pela Geocapital mantendo-se na administração Luis Almeida, da empresa portuguesa, que dirige o banco desde 2014.

Pedro Cardoso, que dirigiu o Banco Nacional Ultramarino de Macau (BNU) até meados do ano representará a Bison capital na gestão do Banco Mais.

O banco moçambicano, através da sua rede no país, tem o negocio focado no sector empresarial e financeiro oferecendo soluções para privados e companhias.

Em Junho deste ano o Banco Mais tinha prejuízos da ordem dos US$ 590 mil uma melhoria de situação face aos prejuízos de US$ 1,5 milhões ocorridos em igual período de 2017.

A Geocapital investiu no Banco Mais, anteriormente conhecido como Banco Tchuma, em 2014 através de um aumento de capital que, na altura, foi também subscrito pelo fundo de investimentos tunisino Africinvest.

São sócios do Banco Mais para além da Bison Capital e da Geocapital a Africinvest, Gildo dos Santos Lucas e a Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade.(Macauhub)