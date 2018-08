Leste de Angola precisa de construir cerca de dois mil quilómetros de estradas

O director regional do Instituto de Estradas de Angola (INEA), Rafael Muteka revelou que precisam de ser construídas 1.800 quilómetros de novas estradas na região Leste do país, que compreende as províncias do Moxico, Lunda-norte e Lunda-sul.

Muteka disse ao jornal O País que se torna necessário a construção de novas estradas que liguem o Leste de Angola a outras províncias do país mas admite que apesar de existirem planos para a sua construção não há, de momento, recursos financeiros para a sua execução.

Rafael Muteka disse ao jornal que existem outros 800 quilómetros de estradas no Leste de Angola que precisam de reparação por apresentarem elevado estado de degradação nomeadamente nas estradas nacionais 240 (Dala- Casais-Muconda), 171 (Cacolo- Cucubi-Xassengue), 170 (Dala-Luma Cassai), 172 (Morieis- Chiluage-Cassai Sul) e 230 (Saurimo-Malange).

O director regional do INEA referiu igualmente que a recuperação do troço Saurimo-Malange é a mais urgente uma vez que se trata da principal via de aceso à região.(Macauhub)