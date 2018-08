Missão empresarial do Brasil a caminho de Angola na procura de parcerias e negócios

O ministro da Pecuária, Agricultura e Abastecimento do Brasil, Blairo Maggi, visita Angola a 11 de Setembro, à frente de uma missão empresarial para analisar a formação de parcerias no domínio do agronegócio com representantes públicos e privados angolanos, escreve hoje o Jornal de Angola.

Os encontros vão decorrer durante a realização de um Fórum Económico Angola-Brasil integrado na 13ª Semana do Brasil, dedicada ao intercâmbio entre empresas e instituições, ao agronegócio e às telecomunicações e que se realiza em Luanda entre os dias 8 e 15 de Setembro.

A Associação dos Empresários Brasileiros em Angola (AEBRAN), anunciou que o encontro é realizado sob o lema “Desenvolvimento do agronegócio, desafios, perspectivas e partilha de infra-estruturas nas comunicações e a sua importância para o crescimento”.

A presidente da AEBRAN, Arlete Holmes Lins, disse a missão empresarial é constituída por representantes de diversas cooperativas agrícolas brasileiras que pretendem identificar oportunidades de investimentos.

“As empresas brasileiras mantém o interesse de investir no mercado angolano, sobretudo no sector agrícola. As cooperativas agrícolas que visitam Angola reúnem vários empresários e agricultores, que visitarão províncias de Angola para identificar o potencial agrícola de cada região e as oportunidades de investimento.” disse Arlete Holmes.

A Associação de Empresários e Executivos Brasileiros em Angola (AEBRAN) reúne cerca de 52 empresas brasileiras que actuam em diversos sectores do país africano. (Macauhub)