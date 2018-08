Hotéis de Macau recebem oito milhões de hóspedes entre Janeiro e Julho

Mais de oito milhões de hóspedes alojaram-se nos hotéis e pensões de Macau entre Janeiro e Julho de 2018 o que representa um aumento de 6,8% em relação a igual período de 2017, segundo dados da Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC).

No final de Julho existiam em Macau 116 hotéis e pensões com um total de 39 mil quartos de hóspedes. Os hotéis de 5 estrelas tinham 24 mil quartos representando 61,9% do total da ocupação.

Segundo a DSEC durante mês de Julho de 2018 visitaram Macau em excursões 771 mil pessoas o que representa um aumento de 14% em termos mensais em relação a igual período de 2017.

O número de visitantes em excursões provenientes da China Continental (611.000) desceu 7,5%, em termos anuais, porém, o número de visitantes em excursões provenientes da República da Coreia (49.000) e de Taiwan (63.000) aumentaram 30,6% e 59,4%, respectivamente.

Nos sete primeiros meses do corrente ano cinco milhões de pessoas visitaram Macau em excursões, o que representa mais 10,7%, face ao período homólogo de 2017. (Macauhub)