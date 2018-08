Presidente de Angola reune com Presidente Xi Jinping da China

O Presidente de Angola João Lourenço reúne domingo com o Presidente da China, Xi Jinping, está previsto para próximo domingo, em Pequim, anunciou, o Ministério das Relações Exteriores (MRE), em comunicado.

João Lourenço chefia a delegação de alto nível angolana que vai participar no III Fórum de Cooperação China-África (FOCAC), que tem lugar na capital chinesa, nos dias 3 e 4 de Setembro.

Segundo escreve a agência de notícias Angop, que cita o comunicado do MRE o ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto participa segunda-feira na cerimónia de abertura do Diálogo de Alto Nível entre líderes chineses e africanos.

Manuel Augusto assiste, no mesmo dia, à sexta conferência de empresários da China e de África, a ter lugar no Centro Nacional de Convenções local, à margem do FOCAC.

A cimeira China-África é uma plataforma de consultas e diálogo, cujo objectivo é o fortalecimento de consensos e aprofundamento das relações de amizade.

A primeira edição do FOCAC realizou-se em Pequim, em 2006, e a segunda na África do Sul, em 2015.(Macauhub)