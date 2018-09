Autoridades de Angola confiscam 13 mil metros cúbicos de madeira

As autoridades de Angola confiscaram 13 mil metros cúbicos de madeira em todo o país durante o período de defeso da exploração florestal, disse sexta-feira em Luanda o director nacional do Instituto de Desenvolvimento Florestal (IDF).

Simão Zau divulgou este número durante um encontro com a imprensa para clarificar o quadro legal da exploração florestal à luz do novo Regulamento e o papel dos operadores do sector madeireiro, no processo de plantação, exploração, transformação, transporte e comercialização.

O responsável adiantou que está a ser estudado o destino a ser dado à madeira apreendida, que deverá vir a servir para o fabrico de portas, carteiras, janelas e vário mobiliário para apetrechar as escolas e melhorar as condições de trabalho e de acomodação dos docentes e discentes.

O director nacional do IDF recordou estarem em construção seis entrepostos, localizados na Maria Teresa, Caxito, Menongue, Lobito, Luena e Cabinda, estando a madeira confiscada já nesses locais, segundo a agência noticiosa Angop.

Simão Zau adiantou que Angola tem cerca de 60 variedades de madeira que estão a ser exploradas, sendo que os preços de cada uma no mercado internacional varia entre 200 dólares e 700 dólares o metro cúbico. (Macauhub)