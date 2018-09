Banco português vende participação em banco de Moçambique

A Montepio Holding, participada da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), de Portugal, acordou a venda da participação no Banco Terra de Moçambique à sociedade financeira Arise, ao abrigo da redefinição estratégica das suas participações internacionais, informou a instituição.

O comunicado divulgado sexta-feira adianta que com a venda de 45,78% do capital social do Banco Terra, o grupo Caixa Económica Montepio Geral deixa de deter qualquer participação na instituição financeira de direito moçambicano e cuja posição remonta a 2012.

A venda à Arise – SGPS criada em conjunto pelo fundo soberano norueguês Norfund, pelo banco de fomento holandês FMO e pelo Rabobank, para apoiar o crescimento em África através de investimentos em instituições financeiras africanas – insere-se no contexto dos movimentos de consolidação que estão a ocorrer no sector financeiro de Moçambique.

O negócio – que inclui uma opção para uma eventual entrada do Montepio na Arise – vem reforçar e aprofundar a parceria estabelecida entre as duas instituições, que se comprometem a estudar conjuntamente oportunidades futuras de investimento no continente africano. (Macauhub)