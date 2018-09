Casinos de Macau obtêm receita bruta de 3319 milhões de dólares em Agosto

A receita bruta dos casinos de Macau contabilizada em Agosto foi a mais elevada em termos mensais desde o início de 2018 com 26 559 milhões de patacas (3319 milhões de dólares), informou no fim-de-semana a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ).

A taxa de variação mensal registada em Agosto, de +17,1%, foi a quarta mais elevada do ano, depois de +36,4% em Janeiro, 27,6% em Abril e 22,2% em Março.

A receita bruta angariada de Janeiro a Agosto atingiu 202 103 milhões de patacas (25 262 milhões de dólares), montante que representa um acréscimo de 17,5% relativamente ao valor apurado no período homólogo de 2017.

As seis concessionárias do jogo de Macau dispunham de 41 casinos no final do primeiro semestre, sendo 22 da Sociedade de Jogos de Macau, seis da Galaxy Casino, cinco da Venetian Macau, quatro da Melco Crown (Macau), dois da Wynn Resorts (Macau) e dois da MGM Grand Paradise, com 6588 mesas de jogo e 17 296 máquinas de jogos.

Dois dos casinos da Sociedade de Jogos de Macau – Macau Palace e Greek Mythology – estão suspensos provisoriamente, segundo informação da DICJ. (Macauhub)