Relacionamento económico entre o Brasil e a China em debate em São Paulo

Questões relacionadas com acordos comerciais e projectos estabelecidos entre o Brasil e a China serão abordadas quarta e quinta-feira em São Paulo no decurso da primeira edição do seminário Brasil-China promovido pelo jornal Folha de São Paulo, informou o diário.

A diversificação das exportações, comércio electrónico e inovação serão alguns dos temas em debate nos dois dias do seminário que conta, entre outros participantes, com a presença do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes e do embaixador da China no Brasil, Li Jinzhang.

O seminário será iniciado com um debate sobre a diversificação da pauta exportadora, que terá como principal orador o embaixador Roberto Jaguaribe, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

No primeiro de dois dias haverá lugar ainda a dois outros painéis, o primeiro centrado na evolução da pauta de exportações do agro-negócio e o segundo no comércio electrónico brasileiro e o mercado chinês.

Quinta-feira, dia em que participam o ministro das Relações Exteriores do Brasil e o embaixador da China no Brasil, haverá dois painéis, centrando-se o primeiro no investimento chinês e competitividade brasileira e um segundo sobre cooperação Brasil-China para a inovação.

A China foi em 2017 o maior comprador de produtos brasileiros, com o Folha de São Paulo a citar dados da Confederação Nacional da Indústria que revelam que se o Brasil ampliasse o tipo de produtos que exporta além das matérias-primas poderia acrescentar 24,7 mil milhões de dólares ao montante actualmente registado. (Macauhub)