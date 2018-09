Angola dispõe de 69 milhões de hectares para exploração florestal

A área de exploração florestal de Angola está estimada em 69 milhões de hectares (690 mil quilómetros quadrados), disse recentemente em Luanda o director nacional do Instituto de Desenvolvimento Florestal (IDF) do Ministério da Agricultura e Florestas.

Simão Zau disse ainda à agência noticiosa Angop que a área florestal representa cerca de 56,3% da superfície terrestre do país.

O director nacional do IDF informou que a exploração florestal em grande escala está concentrada nas províncias de Cabinda, Uíge, Bengo, Cuanza-Norte, Moxico, Lunda- Sul, Cuando Cubango e Huambo e, enquanto a de pequena escala ocorre nas províncias do Zaire, Malanje, Huíla, Bié e Lunda-Norte, todas com diversidade de espécies.

A campanha florestal anual tem início, regra geral, a 1 de Maio e termina a 31 de Outubro.

Este ano a abertura da campanha florestal foi feita apenas a 14 de Agosto, devido às medidas tomadas para disciplinar a actividade de exploração florestal, no quadro da aprovação e publicação do novo regulamento florestal, construção de entrepostos de madeira, definição dos preços de referência e a obrigatoriedade de depósito prévio de divisas em bancos angolanos para exportação da madeira. (Macauhub)