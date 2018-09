Cinco bancos concentravam a quase totalidade do crédito vencido em Angola em 2017

Cinco bancos comerciais a operar em Angola concentravam 95,08% de todo o crédito bancário vencido a mais de 90 dias no final de 2017, segundo o Relatório de Estabilidade Financeira relativo ao ano transacto recentemente divulgado pelo Banco Nacional de Angola (BNA).

Os cinco bancos, que o BNA não identifica, incluíam um banco público e quatro bancos privados angolanos.

No global do sistema bancário angolano, os bancos públicos registaram o maior nível de incumprimento, representando 81,49% do total de crédito vencido do sistema, seguido dos bancos privados nacionais com 17,28% e dos bancos privados estrangeiros com 1,23%.

Em 2017 continuou a observar-se o agravamento do crédito vencido do agregado do sistema bancário, que se situou no final do ano em 1 201 585 milhões de kwanzas (4306 milhões de dólares), um acréscimo de 30,85% comparativamente ao valor contabilizado no final de 2016 e de 265,25% relativamente a 2013.

O rácio do crédito vencido sobre o crédito total situou-se em 11,18% em Dezembro de 2013, 25,37% em Dezembro de 2016 e 32,21% em Dezembro de 2017 e o rácio do crédito vencido malparado sobre o crédito total fixou-se em 9,26% em Dezembro de 2013, 12,58% em Dezembro de 2016 e 28,78% em Dezembro de 2017.

O sector bancário angolano era constituído por 30 bancos, dos quais três eram públicos, 20 eram privados angolanos e sete privados estrangeiros. (Macauhub)