Moeda de Angola prossegue desvalorização face ao euro

O segundo leilão de venda de divisas no mês de Setembro por parte do Banco Nacional de Angola (BNA) realizou-se quarta-feira com a venda de 50 milhões de euros e o kwanza a registar nova depreciação face à moeda europeia, informou o banco central angolano.

No final da primeira sessão, em que foram colocados à disposição dos bancos comerciais 30 milhões de euros para a cobertura de operações de natureza comercial e particular, foi apurada a taxa de câmbio de referência de 329,537 kwanzas por euro, que representa uma depreciação de 5,379 kwanzas face ao valor registado no leilão de segunda-feira.

Na segunda-feira o BNA efectuou o primeiro de oito leilões de divisas que vai realizar em Setembro, tendo a moeda angolana passado a valer 324,158 kwanzas por euro, uma depreciação de 42,80% desde o início do ano.

Com esta nova depreciação, o kwanza perdeu desde o início do ano, altura em que estava cotado a 185,40 kwanzas por euro, 43,73% do seu valor face à moeda europeia.

O Banco Nacional de Angola procedeu ainda à venda de 20 milhões de euros para a regularização final de atrasados cambiais referentes ao período de 2014 a 2017. (Macauhub)