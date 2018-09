Presidente da China garante vontade em cooperar com Cabo Verde

O Presidente Xi Jinping manifestou ao primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, quinta-feira em Pequim, a vontade da China em cooperar com Cabo Verde na base do tratamento igual para todos os países, independentemente da sua dimensão.

Xi, citado pela agência noticiosa Xinhua, louvou o empenho manifestado pelo primeiro-ministro cabo-verdiano no aprofundamento da relação com a China e por apoiar de forma resoluta a cooperação China-África.

O Presidente chinês enalteceu ainda a participação de Cabo Verde na iniciativa Nova Rota da Seda, lançada por Pequim, e que inclui novos portos, aeroportos, estradas e centrais eléctricas, que visa ligar a Europa, Ásia Central, África e Sudeste Asiático.

No decurso da terceira cimeira do Fórum de Cooperação China-África, Xi Jinping prometeu apoiar o continente com um financiamento de 60 mil milhões de dólares ao longo dos próximos três anos, entre empréstimos em condições favoráveis, doações e perdões de dívida.

Xi afirmou que Pequim presta “especial atenção” às preocupações de Cabo Verde como um pequeno país insular, afirmando que a China está disposta a reforçar a coordenação em assuntos como as alterações climáticas e a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, da ONU.

No âmbito da sua deslocação à China para participar na cimeira da FOCAC, Ulisses Correia e Silva esteve quarta-feira na Nova Área de Binhai, na cidade portuária de Tianjin, a cerca de 120 quilómetros de Pequim.

Cabo Verde está a negociar com a China apoio para vários projectos de desenvolvimento, como a Zona Económica Especial Marítima de São Vicente, o Cidade Segura e o Centro Nacional de Convenções da Cidade da Praia. (Macauhub)