Angola encerra embaixada junto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

A embaixada de Angola junto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em Lisboa, é uma das oito representações diplomáticas que o país vai encerrar até Novembro próximo, anunciou segunda-feira em Luanda o ministro das Relações Exteriores.

As representações diplomáticas a serem encerradas são, além da embaixada junto da CPLP, que passará a ser coberta pela Embaixada de Angola em Portugal, as do México, Grécia e Canadá e os consulados em Durban (África Sul), Frankfurt (Alemanha), Califórnia (EUA) e Faro (Portugal).

O ministro Manuel Augusto, que intervinha no VII Conselho Consultivo do Ministério das Relações Exteriores, que decorre segunda a terça-feira sob o lema “as oportunidades e desafios do futuro”, mencionou constrangimentos de ordem económica provocados pela crise que o país enfrenta como estando na base do encerramento das representações diplomáticas.

Manuel Augusto confirmou a deslocação, em Novembro próximo, do Presidente da República, João Lourenço, a Portugal, no quadro do reforço da cooperação existente, segundo a agência noticiosa Angop.

O ministro falou também da visita do primeiro-ministro de Portugal, António Costa, prevista para dia 17 do corrente mês, para abordar aspectos ligados à cooperação bilateral, tendo acrescentado que delegações dos dois países preparam, em Luanda, os dossiers que serão apreciados pelas delegações dos dois países. (Macauhub)