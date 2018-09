China doa 20 milhões de dólares a Cabo Verde para projectos diversos

A China vai doar 140 milhões de yuans (cerca de 20 milhões de dólares) a Cabo Verde, para financiar projectos em áreas a acordar por via diplomática, escreveu o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva na sua página no Facebook.

Ulisses Correia e Silva escreveu igualmente que “o Presidente Xi Jinping assegurou ainda que as oito medidas e os 60 mil milhões de dólares, anunciados para o triénio 2019 a 2022 no âmbito do Fórum de Cooperação China-África (FOCAC), constituem importantes janelas de financiamento ao dispor dos países africanos.”

Esses países têm, no entanto, de dispor de projectos cuja viabilidade económica ateste a sua relevância e sustentabilidade, ainda segundo o verbete.

O primeiro-ministro cabo-verdiano acrescentou que no encontro mantido com o Presidente Xi Jinping, dia 6 de Setembro corrente, foi decidido fomentar a cooperação económica e comercial, com ênfase ao projecto da Zona Económica Especial da Economia Marítima, em São Vicente, a segunda fase do projecto Cidade Segura e a construção de um Centro Internacional de Conferências na Praia. (Macauhub)