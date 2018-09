Canadiana Tango Mining assina mais um contrato para explorar diamantes em Angola

A empresa canadiana Tango Mining Limited vai explorar uma concessão de diamantes em Angola ao abrigo de um contrato assinado com a Cooperativa Mineira Do Moquita, informou a empresa em comunicado terça-feira divulgado em Vancouver.

A concessão da cooperativa mineira fica situada 50 quilómetros a norte de Lucapa, na bacia do rio Lauchimo, na província da Lunda Norte.

Nos termos do contrato, a Tango Mining fica responsável pelas despesas de capital associadas com a preparação e aquisição de equipamento para explorar a mina em aluvião, recebendo como remuneração 60% do valor da venda dos diamantes extraídos.

Em Fevereiro passado, a empresa canadiana informou ter estabelecido uma parceria com a CC Mining Ltd (CCML), subsidiária a 100% da CC Energy Ltd, do grupo Consolidated Contractors Company, para desenvolver um projecto mineiro de extracção de diamantes em Angola.

A Tango Mining Ltd e a CCML assinaram um documento através do qual se comprometem a aplicar 1,3 milhões de dólares no desenvolvimento do Projecto Txapemba, cuja concessão abrange uma área de 84 quilómetros quadrados no município de Cambulo, província da Lunda Norte.

Em Setembro de 2017, a empresa anunciou ir proceder à prospecção e comercialização dos diamantes extraídos na concessão atribuída à cooperativa angolana Txapemba Canguba, localizada no município de Cambulo, província da Lunda Norte, com uma área de 84 quilómetros quadrados. (Macauhub)