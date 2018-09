Kwanza de Angola perde quase 42% do seu valor face ao dólar

O kwanza angolano sofreu uma nova depreciação face ao dólar, que passou a custar 285,845 kwanzas quando na segunda-feira o Banco Nacional de Angola (BNA) procedeu à venda em mercado primário de 40 milhões de dólares, informou o banco central.

No decurso do leilão para a venda de divisas aos bancos comerciais para a cobertura de operações de natureza comercial e particular em posse dos bancos comerciais e em conformidade com a regulamentação cambial vigente, passou a ser necessário mais 5,045 kwanzas para se poder adquirir um dólar.

Contribuíram para o apuramento da taxa de câmbio de referência 17 bancos, tendo a taxa mais alta sido de 286,450 kwanzas e a mais baixa de 285,310 kwanzas por dólar, segundo a nota publicada na página electrónica do BNA.

Atendendo a que o dólar valia 165,92 kwanzas a 1 de Janeiro passado, dias antes de o Banco Nacional de Angola ter adoptado o sistema de câmbios flutuantes, a taxa de câmbio registada na segunda-feira significa que a moeda angolana já perdeu 41,96% do seu valor face à moeda dos Estados Unidos.

Neste leilão, a cotação do kwanza face ao euro não se alterou, mantendo-se em 329,537 kwanzas por cada euro.

O BNA vai proceder à venda este mês do equivalente a 700 milhões de dólares, incluindo montantes específicos para cartas de crédito, através de oito leilões que terão lugar às segundas e quarta-feira.

O montante, moeda e finalidades das divisas a serem vendidas serão anunciados aos bancos comerciais nas 24 horas que precedem a realização de cada leilão. (Macauhub)