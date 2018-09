23.ª Feira Internacional de Macau decorre de 18 a 20 de Outubro de 2018

A 23.ª Feira Internacional de Macau (23.ª MIF) realiza-se de 18 a 20 de Outubro próximo, apresentando este ano Moçambique como país parceiro e Fujian como província parceira, informou o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau.

Nos três dias do certame, de quinta-feira a sábado, serão realizados diversos fóruns e conferências para promover o intercâmbio e a cooperação económica e comercial regional, bem como para ajudar as empresas participantes a explorarem oportunidades em articulação com a iniciativa “Faixa e Rota”, a construção da Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau e a plataforma sino-lusófona.

A edição deste ano da Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (Macau) (PLPEX) continuará a ter lugar em simultâneo com a Feira Internacional de Macau.

A 22.ª edição da MIF, realizada em 2017, contou com a participação de delegações de mais de 50 países e regiões, sendo que o número de stands ultrapassou 1500.

Foi, além disso, realizada pela primeira vez a PLPEX, em simultâneo com a MIF, onde foram assinados 67 contratos e efectuadas mais de 389 sessões de bolsas de contacto.

Integrada na 23.ª MIF será ainda realizada pela primeira vez a Exposição Conjunta dos Membros do Fórum para a Promoção do Comércio Asiático (ATPF), na sua oitava edição. (Macauhub)