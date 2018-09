Anglo American solicita concessões para explorar metais básicos em Angola

O grupo Anglo American pretende investir no sector mineiro de Angola tendo apresentado um pedido de concessão de três áreas para proceder à prospecção de metais básicos, tendo uma carta de intenções nesse sentido sido apresentada na passada semana pelo director do grupo para a África Austral, Andy Lloyd, ao ministro dos Recursos Minerais e Petróleos, Diamantino Azevedo.

Metais básicos são elementos químicos capazes de conduzir electricidade e o calor e que apresentam brilho característico à temperatura ambiente, tais como ferro, zinco, cobre, chumbo e estanho, sendo tenazes, dúcteis, maleáveis e dispondo de boa resistência mecânica.

A agência noticiosa Angop escreveu que as ocorrências destes metais estão espalhadas pelo país, podendo as mais importantes ser encontradas no Moxico, na faixa de cobre no Cuando Cubango, no Cunene e Huíla e na faixa de cobre no Uíge.

Em Fevereiro deste ano, à margem do Indaba Mining (certame realizado na Cidade do Cabo, África do Sul), o ministro dos Recursos Minerais e Petróleos manteve um encontro com dirigentes do grupo Anglo American, a quem informou sobre as potencialidades geológicas de Angola. (Macauhub)