Angola e Portugal põem fim à dupla tributação

Angola e Portugal assinam esta semana uma convenção para pôr fim à dupla tributação entre os dois países, no âmbito da visita de dois dias que o primeiro-ministro português inicia hoje, segunda-feira, a Angola, noticiou na passada sexta-feira o português Jornal de Negócios.

O jornal escreveu que apesar de o Ministério das Finanças de Portugal não ter confirmado que o acordo será assinado durante a visita do primeiro-ministro, o secretário de Estado angolano para a Cooperação Internacional, Domingos Vieira Lopes, já tinha admitido a possibilidade da assinatura do documento ao longo da permanência de António Costa em Luanda.

“Está em curso e praticamente concluído o acordo para se evitar a dupla tributação entre Angola e Portugal”, escreveu ainda o jornal citando o secretário de Estado para a Cooperação Internacional.

Por outro lado, prossegue o jornal, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, declarou que a visita “terá uma componente económica muito importante, porque o relacionamento comercial e em termos de investimentos recíprocos de Portugal e de Angola é muito intenso”.

Augusto Santos Silva disse, em Bruxelas, à margem de uma cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) realizada em Julho, que Portugal e Angola vão também assinar o novo programa estratégico de cooperação, estando ainda previstos encontros do primeiro-ministro com a comunidade portuguesa em Luanda.

O Jornal de Angola informou por seu turno que o primeiro-ministro português discursa terça-feira no “Fórum Económico Angola-Portugal: por uma parceria estratégica.”

O Fórum é organizado pela Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (Aipex) de Angola e pela sua congénere Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), devendo o ministro de Estado para o Desenvolvimento Económico e Social, Manuel Nunes, proferir as palavras iniciais do encontro.

O programa indica que durante a reunião vai ser apresentado o Quadro geral do investimento em Angola, com intervenções dos presidentes da Aipex, Licínio Contreiras, e do AICEP, Luís Filipe de Castro Henriques, bem como ser assinada uma carta de intenções para o apoio da Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento (Sofid) de Portugal a um projecto da empresa angolana Metalser. (Macauhub)