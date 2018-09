China compra quase metade da produção de feijão de soja do Brasil

A China adquiriu ao Brasil de Janeiro a Agosto 50,9 milhões de toneladas de soja em grão ou 42,7% da produção brasileira 2017/2018, que ascendeu a 119,3 milhões de toneladas, informou em Brasília o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

O secretário de Relações Internacionais do Agro-negócio do ministério disse ainda que as exportações de soja para a China representaram quase 30% do valor total exportado em produtos do agro-negócio.

Odilson Ribeiro e Silva adiantou que a China também adquiriu nos primeiros oito meses do ano 41,7% do total de celulose exportada pelo Brasil e quase 20% da carne de vaca.

De Janeiro a Agosto o Brasil exportou 64,6 milhões de toneladas de soja em grão, um aumento de 13,5% relativamente aos 56,9 milhões de toneladas exportados no período homólogo de 2016, ou 54% da produção do país, tendo registado uma receita de 25,72 mil milhões de dólares (+20,0%).

O secretario mencionou como outro produto a destacar a celulose, que bateu um recorde de vendas em valor – 5,63 mil milhões de dólares ou mais 39,9% – e em quantidade – 10,3 milhões de toneladas ou mais 9,9%.

Além da China, as exportações brasileiras deste sector aumentaram 113,9% para o Irão e para a Índia, 64,0% para o Chile e 25,3% para a Tailândia, tendo diminuído para os Estados Unidos e para os Países Baixos. (Macauhub)